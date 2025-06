Mertens | Bellissimo lo scudetto del Napoli Felice come tifoso dell’arrivo di De Bruyne

Il finale di stagione è stato un vero spettacolo per gli appassionati di calcio, tra trionfi in Turchia e gioie italiane. Dries Mertens, felice come tifoso del Napoli e orgoglioso della cittadinanza onoraria ricevuta, ha commentato il suo emozionante percorso. La vittoria dello scudetto ha riempito di gioia i cuori napoletani, mentre l’arrivo di De Bruyne nel calcio italiano promette nuove emozioni. Ma cosa ha detto esattamente Mertens? Scopriamolo insieme.

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ stato un finale di stagione bellissimo, perché abbiamo vinto il campionato in Turchia con il Galatasaray e poi ho guardato la partita del Napoli. E’ stato un trionfo bellissimo”. Lo ha detto Dries Mertens parlando dello scudetto del suo ex club nella giornata in cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Napoli. “Ho parlato con Tommaso (il magazziniere del Napoli, ndr) e poi lui mi ha chiamato dal bus durante la festa sul lungomare. Già stavo guardando la festa in televisione, ma guardare dal cellulare di Tommy è stato bellissimo, stava vicino a Lukaku e mi sono goduto la festa grazie a Tommy a cui voglio molto bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mertens: “Bellissimo lo scudetto del Napoli. Felice, come tifoso, dell’arrivo di De Bruyne”

