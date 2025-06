Mercy for none il noir su Netflix è da non perdere per gli amanti del genere

Se sei appassionato di noir e storie di vendetta intense, "Mercy for None" su Netflix è un must assoluto. Questo thriller coreano, suddiviso in episodi, combina l’azione spinta di Heroic bloodshed con l’atmosfera cruda dello Yakuza eiga, offrendo una profondità emotiva che lascia il segno. Con un So Ji-sub in splendida forma, il film ti catturerà dal primo all’ultimo episodio, dimostrandosi un capolavoro del genere da non perdere.

Un feroce film di vendetta coreano - ma suddiviso in episodi - a metà tra Heroic bloodshed e Yakuza eiga, che si contraddistingue per la sua profondità emotiva, grazie a un So Ji-sub di A Company Man in gran forma.

