Mercato Roma piste che sfumano | Angel Gomes al Marsiglia e niente Ibanez

Il mercato di Roma è in fermento: le piste si sfumano e le novità si susseguono, mentre l’attenzione si concentra sui dettagli che definiranno il futuro giallorosso. Angel Gomes al Marsiglia sembra ormai cosa fatta, ma niente ancora di ufficiale per Ibanez. La nomina di Gasperini come nuovo tecnico apre un nuovo capitolo, rendendo il mercato ancora più cruciale. Ora, tutto dipende da scelte ponderate e decisioni strategiche per costruire una Roma competitiva e ambiziosa.

Manca solo l'ufficialità, ma l'avventura di Gasperini a Roma è di fatto iniziata, un qualcosa da guardare con giubilo visto il tran tran ancora in corso con riguardo alle panchine di Serie A. C'è fiducia nell'aria, ma tutto passa da un mercato importante e da condurre con attenzione e saggezza, ponderando spese e scelte. Tecnico chiamato anzitutto a decidere, insieme al club, chi resta e chi è invece sotto osservazione, ma più di qualche nome comincia a circolare nei corridoi di Trigoria. Da registrare in queste ore anche due piste che sfumano. La prima è quella che avrebbe potuto portare ad Angel Gomes, talentuoso classe 2000 in forza al Lille.

