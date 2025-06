Mercato ortofrutticolo | Gli operatori se ne vanno

Il mercato ortofrutticolo di Cesena si trova in un momento di riflessione: tra segnali di successo e criticità emergenti, la domanda sulla sua reale salute è più attuale che mai. Mentre l’amministratore delegato Alessandro Giunchi e il Comune celebrano un bilancio positivo con oltre un milione di euro di fatturato, le voci di Confcommercio e Confesercenti cesenati mettono in dubbio questa visione idilliaca. Dopo un incontro costruttivo tra gli operatori, qual è davvero il futuro di questo settore strategico?

Qual è la reale situazione del mercato ortofrutticolo di Cesena? Di piena salute, come affermato dall'amministratore delegato Alessandro Giunchi e dall'amministrazione comunale alla presentazione del bilancio con il fatturato oltre il milione di euro, oppure una situazione con problemi e criticità da affrontare? Secondo Confcommercio e Confesercenti cesenati "non è tutto oro quello che luccica". Lo sostengono dopo "un costruttivo incontro tra le associazioni, il sindaco Enzo Lattuca, l'assessore Lorenzo Plumari e amministratore delegato di For, il mercato ortofrutticolo di Cesena Giunchi. Erano presenti anche storici operatori del settore".