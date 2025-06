Mercato Milan | nuovi contatti con l’Al-Hilal per Theo Hernandez

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha riferito che, nel pomeriggio, ci saranno nuove contatti per theo dall'Al-Hilal.

Barella e Bastoni, Inzaghi li voleva all’Al Hilal: contatti prima della finale di Champions - In un colpo di scena che ha scosso il mondo del calcio, Simone Inzaghi si prepara a dire addio all'Inter mentre l'eco della finale di Champions ancora risuona.

This seems like *big* news. IF Al Hilal have moved onto Ederson. That’s one of the alternatives to Bruno that Ben Jacobs reported… Partecipa alla discussione

L'Al-Hilal spinge per Osimhen e Theo Hernandez: nuovi contatti in giornata - Il club arabo non molla le piste che portano a Victor Osimhen e Theo Hernandez. Nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, sono previsti nuovi contatti per cercare di sbloccare le trattative con il Mil ...

Mercato Milan, Theo dice no all'Arabia! Sky: "Nuovi contatti con…" - Frenata tra Theo Hernandez e l'Al Hilal, che nel frattempo ha raggiunto un accordo con il Milan. Il terzino francese però chiude al trasferimento in Arabia e spera in una chiamata di un top club europ ...

Milan, nuovo assalto dell'Al-Hilal a Theo Hernandez: le ultime - Incassato il no di Osimhen, l`Al-Hilal torna in pressing su Theo Hernandez. Dopo aver trovato un accordo con il Milan per circa 30 milioni di euro, il club allenato.

MERCATO MILAN: THEO AL HILAL - CIFRE E ACCORDI. SOGNO MODRIC, AVANZA LEONI | Obbligo di Riscatto