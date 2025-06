Mercato Milan | nessuna chance per Rovella la Lazio lo dichiarara incedibile

Niente Milan per Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista classe 2001 della Lazio è 'dichiarato' incedibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan: nessuna chance per Rovella, la Lazio lo dichiarara incedibile

In questa notizia si parla di: Milan Rovella Lazio Mercato

Calciomercato Milan, obiettivo Rovella: nuova strategia rossonera - Il calciomercato estivo si avvicina e il Milan si prepara a mettere in atto una nuova strategia. Tra i principali obiettivi dei rossoneri spicca Nicolò Rovella, talentuoso centrocampista della Lazio.

E se Nicolò Rovella decidesse di restare alla Lazio, sfidando l’interesse di grandi club come il Milan? Scopri le ultime sul suo futuro in Serie A! #CalciomercatoLazio #Rovella #SerieA Il mercato calcistico estivo è sempre ricco di sorprese, e il caso di… Partecipa alla discussione

Dei centrocampisti attualmente in rosa al #Milan, soltanto #Fofana sembra sicuro della conferma per la prossima stagione. La rivoluzione rossonera con il ritorno di Allegri in panchina, infatti, si concentrerà soprattutto in mediana e sarà finanziata dalla cessio Partecipa alla discussione

Milan su Xhaka: la Lazio dice no per Rovella - Via vai sul mercato del Milan a centrocampo. In uscita l`olandese Tijjani Reijnders è destinato al Manchester City per 55 milioni di euro ... Come scrive msn.com

Lazio, chi può partire? Il Milan punta Ricci, ma l’alternativa è Rovella: la situazione - Rovella potrebbe davvero lasciare la Lazio? La situazione secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ... Si legge su laziopress.it

Calciomercato Lazio, Milan su Rovella! Max Allegri tiene d’occhio il centrocampista biancoceleste: le ultime - Calciomercato Lazio, i rossoneri pongono lo sguardo nella capitale per trovare il vice Reijnders. Ecco le ultime da Formello Le big del calcio italiano, in particolare il Milan, stanno monitorando con ... Da informazione.it

Abbiamo già il gol dell'anno?