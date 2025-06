Mercato Juventus | l’Inter si inserisce prepotentemente per l’obiettivo bianconero! Marotta prova a soffiarlo alla concorrenza ecco le novità

Il mercato della Juventus si anima con una novità clamorosa: l’Inter si inserisce prepotentemente per mettere le mani su uno dei talenti più ambiti, Giovanni Leoni. Marotta, astuto come sempre, tenta di soffiarlo alla concorrenza, creando un vero e proprio braccio di ferro tra i due giganti del calcio italiano. Quali sono le strategie in campo e cosa riserverà il futuro di questo giovane promettente? Scopriamolo insieme, perché il duello è appena iniziato.

Mercato Juventus: l'Inter vuole l'obiettivo bianconero! Marotta prova a soffiarlo alla concorrenza, ecco tutti gli aggiornamenti. Giovanni Leoni torna a essere un nome caldo sul taccuino dell' Inter per la difesa del prossimo anno. Il giovane classe 2006, attualmente al Parma, è da tempo seguito dai nerazzurri, e con l'arrivo di Cristian Chivu in panchina il suo profilo è tornato di forte attualità. Il tecnico romeno, infatti, conosce bene Leoni, avendolo valorizzato già in passato, e potrebbe spingere per portarlo a Milano. Come racconta Tuttosport, l'Inter non ha mai realmente abbandonato la pista Leoni.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Leo, “orgoglio d’Italia” una società i cui dirigenti e tifosi per anni vi hanno accusato di rubare? Ammirare il percorso europeo ok, ma certi elogi da te, che hai vestito il bianconero per una vita, fanno un po’ strano. #Bonucci #Juventus #Ndraghatese Partecipa alla discussione

Mercato Juve: l’Al-Hilal continua a spingere per due obiettivi bianconeri. Previsti nuovi contatti in giornata, cosa sta accadendo - Mercato Juve: l’Al-Hilal spinge per due obiettivi bianconeri. In programma nuovi contatti in giornata, cosa può succedere Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’Al Hilal continua a insistere per Victo ... Lo riporta juventusnews24.com

Theo Hernandez Juventus: incastro che riguarda anche un altro ‘pallino’ bianconero. Altro club coinvolto, ecco gli ultimi sviluppi - Theo Hernandez Juventus: c’è un incastro che coinvolge un altro pallino della Vecchia Signora. Altro club coinvolto, novità e tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Theo Herna ... Riporta juventusnews24.com

JUVENTUS - Locatelli: "Chiellini insegna cos’è il DNA bianconero, sarà importante in dirigenza" - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a La Stampa descrivendo cos’è il DNA Juventus. Il centrocampista bianconero, ormai alla quinta stagione all’ombra della Mole, racconta anche del s ... napolimagazine.com scrive

Inter-Juve, gol di Ganz! Anzi no, Collina cambia idea