Mercato Juventus la nuova dirigenza non abbandona quell’obiettivo | il giocatore piace tanto! Nuove conferme sulla pista per l’attacco

Il mercato della Juventus si infiamma con una novità che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero: Retegui, talento in ascesa della Nazionale italiana, attira le attenzioni della Vecchia Signora. La nuova dirigenza non molla l’obiettivo e prepara una strategia per portarlo a Torino, sfidando l’Atalanta e altre pretendenti. La pista è calda e promette colpi di scena: il futuro di Retegui potrebbe essere tutto da scrivere, e i tifosi sognano già grandi successi.

Mercato Juventus, l’attaccante piace tanto! Nuove conferme in vista della prossima stagione: si prepara la rivoluzione in attacco. Come confermato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, c’è anche la Juve su Retegui: il centravanti della Nazionale italiana piace tanto ai bianconeri. L’ Atalanta, dal canto suo, non ha incedibili: dipenderà tutto dalle offerte, anche per quanto riguarda il futuro di Mateo Retegui. Sul capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A, dunque, non c’è solo il Milan. La Juventus, dovrà fare un paio di operazioni in attacco senza allungare troppo i tempi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la nuova dirigenza non abbandona quell’obiettivo: il giocatore piace tanto! Nuove conferme sulla pista per l’attacco

