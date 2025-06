Mercato Juve linea verde in difesa | nel mirino due giovani italiani spunta anche un’alternativa intrigante dalla Ligue 1

La Juventus punta sulla linea verde per rinforzare la difesa, guardando ai giovani talenti italiani e internazionali. Con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale, i bianconeri valutano con attenzione le promesse emergenti come Leoni e Comuzzo, ma anche un’alternativa intrigante dalla Ligue 1. La strategia è chiara: investire nel futuro, puntando su profili giovani e promettenti. Il mercato estivo si preannuncia ricco di sorprese e opportunità.

Mercato Juve, linea verde per rinforzare la difesa bianconera: nel mirino due giovani italiani, spunta anche un’alternativa intrigante dalla Ligue 1. Il mercato Juve cercherà di regalarsi nel corso dell’estate ormai alle porte almeno un nuovo difensore centrale con cui completare il reparto difensivo. Non è un mistero che ai bianconeri piacciano molto Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina. Accanto a questi due profili, che restano in primissima linea e per i quali sono attese novità anche a breve, spunta il nome di Leonardo Balerdi. L’argentino del Marsiglia è un’idea concreta per la retroguardia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, linea verde in difesa: nel mirino due giovani italiani, spunta anche un’alternativa intrigante dalla Ligue 1

In questa notizia si parla di: Juve Mercato Linea Verde

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

ZonaJuventus (@Davv58850429) Partecipa alla discussione

Calciomercato Juventus, linea verde per la difesa del futuro: i bianconeri stanno monitorando questo nome! Ultime - Tra gli obiettivi di mercato ci sarebbe anche Diego Coppola, difensore della Nazionale italiana Under 21 che la Juve potrà osservare oggi direttamente allo Stadium nella sfida in programma contro il ... Si legge su juventusnews24.com

Vural, l'interesse Juve e la concorrenza: chi è il turco amico di Yildiz, la scheda - Alla Continassa non ci sono pause, dai piani alti della Juve si sta pianificando la prossima stagione a partire dalla dirigenza. Poi si penserà al mercato, con gli occhi puntati anche sul futuro. I bi ... Lo riporta msn.com

Juve, pronta la linea verde: Calafiori in pole, Thuram a centrocampo. Idea Savio - Salutato Massimiliano Allegri, quale Juventus vedremo in futuro ... prova a tratteggiare alcune strategie di mercato legate anche all'allenatore italo-brasiliano. Tra i primi nodi vi saranno ... Scrive tuttomercatoweb.com

Serve ESPERIENZA, linea verde in STAND-BY: cambiano le STRATEGIE di mercato in casa JUVE