Mercato Juve | l’Al-Hilal continua a spingere per due obiettivi bianconeri Previsti nuovi contatti in giornata cosa sta accadendo

Il mercato della Juventus si fa sempre più incandescente: l’Al-Hilal non molla e spinge forte su due obiettivi bianconeri, Victor Osimhen e Theo Hernandez. Nuovi incontri sono previsti già oggi, alimentando l’incertezza e il fermento tra tifosi e addetti ai lavori. Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore? Restate sintonizzati, perché potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di questi talenti e del club piemontese.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l'Al Hilal continua a insistere per Victor Osimhen e Theo Hernandez, seguiti anche dal mercato Juve. Nella giornata di oggi sono attesi nuovi contatti con Napoli e Milan nel tentativo di sbloccare le trattative per portare in Arabia Saudita il centravanti nigeriano e il terzino francese. Per Osimhen, l'ostacolo principale resta l'aspetto economico: l'attaccante del Napoli ha recentemente rifiutato anche l'ultima proposta avanzata dal club saudita, ora guidato da Simone Inzaghi.

