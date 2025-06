Mercato immobiliare 2025 | compravendite in crescita dello 08% secondo Fimaa-Confcommercio

Il mercato immobiliare italiano si prepara a sorprendere anche nel 2025, con una crescita dello 0,8% delle compravendite, che raggiungeranno 725mila unità. Tuttavia, non mancheranno sfide e dinamiche contrastanti che influenzeranno il settore. La Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari evidenzia come questi trend siano emblematici di un mercato in evoluzione, pronto ad affrontare nuove opportunità e criticità. Scopriamo insieme cosa aspettarci nel prossimo futuro.

Nel 2025 le compravendite immobiliari cresceranno dello 0,8% rispetto ai livelli dell'anno precedente, e raggiungeranno quota 725mila, il mercato tuttavia risentirà fortemente di dinamiche opposte. È il quadro che emerge dall'ultima edizione dell'Indagine Fimaa-Confcommercio sul mercato immobiliare residenziale italiano in cui si esaminano i dati del primo quadrimestre 2025. La Federazione italiana mediatori agenti d'affari sottolinea che gli italiani tornano a poter cambiare casa, spinti dal calo dei tassi di interesse sui mutui, e da una sempre maggiore attenzione per l' efficientamento energetico.

