Mendicanti molesti ubriachi ladri e violenti | raffica di Daspo urbani e fogli di via della questura di Como

La sicurezza urbana a Como si rafforza con una nuova serie di DASPO e fogli di via, destinati a contrastare comportamenti molesti, ubriachezza, furti e violenza. Questi provvedimenti, emessi dalla Questura sulla base delle segnalazioni della polizia locale, rappresentano un passo deciso per restituire serenità alle vie della città . La lotta contro gli atteggiamenti disturbanti prosegue senza sosta, perché la sicurezza di tutti è una priorità .

La questura di Como, in base alle relazioni tecniche fornite dalla polizia locale, ha emesso una serie di nuovi provvedimenti amministrativi nei confronti di persone che, pur già sanzionate in passato, hanno continuato a ignorare gli ordini di allontanamento e a mantenere condotte illecite nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Mendicanti molesti, ubriachi, ladri e violenti: raffica di Daspo urbani e fogli di via della questura di Como

Como Questura Mendicanti Molesti

