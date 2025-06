Memorial Zucconelli e Passarella domani la seconda edizione

Partirà domani da Serravalle la seconda edizione del Memorial "Sulle strade di Zucconelli e Passarella". L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella saletta civica di Berra da Gli artisti della Boa e Pro loco eventi Le Venezie, alla presenza del sindaco di Riva del Po Daniela Simoni, della moglie e della suocera di Fabio Zucconelli, e della mamma e del papà di Luca Passarella. Il Memorial è nato dal desiderio di un gruppo di amici, Gli Artisti della boa, di ricordare Zucconelli (prematuramente scomparso nel 2017) e Passarella (deceduto a seguito di un incidente stradale nel 2021): "Fabio e Luca – spiegano – erano nostri coetanei e amici d'infanzia e tutti legati dalla passione per i motori e il motorsport.

I° memorial Zucconelli & Passarella gimkana drift Serravalle (fe)