Memorial Poppy Vinti Francesconi Rocco e Bratomi ai quarti

Un entusiasmo travolgente ha animato il Memorial Poppy Vinti, uno degli eventi più attesi del circuito Tennis Europe Under 16. Con match emozionanti e prestazioni di alto livello, i quarti di finale hanno confermato il talento emergente di ragazzi come Francesconi, Rocco e Bratomi, pronti a scrivere nuove pagine di questa affascinante competizione. E ora, con tanti protagonisti in corsa, il torneo si avvia verso il suo epilogo più incerto e spettacolare.

Grande spettacolo e straordinario agonismo al Memorial Poppy Vinti, quest'anno dedicato al circuito Tennis Europe con tabelloni Under 16. Nei match di secondo turno, nel tabellone maschile hanno strappato il pass i primi due favoriti, Lorenzo Rocco e Emiliano Bratomi, vittoriosi al cospetto, rispettivamente, di Artemisia e del gualdese Bartoccioni che ha disputato comunque una signora partita arrendendosi al terzo set. Avanza Marcello Longano vittorioso senza problemi su Cerbo. Ottimo sin qui anche il cammino del siracusano Mario Sfriso, ai quarti di finale come Tommaso Fumagalli, Jacopo La Piana e Luca Di Florio provenienti dalle qualificazioni.

