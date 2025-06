Meloni vede Milei a Palazzo Chigi | adottato il Piano d’Azione Italia-Argentina

Giorgia Meloni e Javier Milei si incontrano a Palazzo Chigi per firmare il nuovo Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030. Un accordo storico volto a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi in settori strategici, aprendo nuove frontiere di crescita e innovazione. Questa partnership segna un passo importante nel rafforzamento dei legami bilaterali, promettendo un futuro ricco di opportunità condivise e progresso comune. Il mondo guarda con attenzione a questa alleanza forte e ambiziosa.

Italia e Argentina hanno firmato un Piano d'Azione congiunto per il periodo 2025-2030. L'accordo, presentato ufficialmente a Roma durante l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente argentino Javier Milei, punta a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in diversi settori strategici. Il piano, si legge in una nota di Palazzo Chigi, nasce dalla volontà di rilanciare i rapporti bilaterali su basi concrete, valorizzando il legame storico e culturale che unisce le due nazioni. Le aree di intervento principali spaziano dal dialogo politico alla sicurezza, dall'economia all'energia, fino a cultura, difesa, spazio e politiche sociali.

