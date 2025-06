Meloni-Milei sostegno a pace giusta e duratura in Ucraina

Giorgia Meloni e Javier Milei si uniscono nel sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina, sottolineando l’importanza delle relazioni transatlantiche e della lotta contro la criminalità transnazionale. La loro stretta collaborazione apre nuovi orizzonti di alleanza internazionale, riflettendo un impegno condiviso per stabilità e sicurezza globale. Un passo importante verso un mondo più stabile e giusto, che lascia intravedere prospettive promettenti per il futuro.

Nel loro colloquio a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni e il presidente dell'Argentina Javier Milei ha hanno ribadito "il pieno sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina; la condivisa visione della centralità delle relazioni transatlantiche" e "il comune impegno alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al traffico di esseri umani". Lo riferisce un comunicato congiunto pubblicato sul sito del governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni-Milei, sostegno a pace giusta e duratura in Ucraina

