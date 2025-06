meloni insegue il carro europeista ma fa la trumpiana con i decreti sicurezza

Giorgia Meloni si muove tra le sfide europee e le strategie interne, dimostrando un volto multifaccettato che ricorda Giano Bifronte. Mentre cerca di mantenere il passo con il carro europeista, non perde occasione di adottare toni più decisi sul fronte dei decreti sicurezza, lasciando intravedere un approccio sempre più ondivago. La sua capacità di adattarsi alle pressioni esterne e interne la rende un personaggio in continua evoluzione, incerta ma determinata a tracciare il proprio cammino.

Giorgia Meloni bifronte come Giano. Meno trumpiana in politica estera, più trumpiana in politica interna. È il suo modo di essere ondivaga: oggi un po' di qua, domani un po' di là , e del diman non v'è certezza. La Presidente del Consiglio si rende conto che, da Emmanuel Macron a Keir Starmer fino a Friedrich Merz, la pressione europea è sempre più forte. Ieri alla Casa Bianca il Cancelliere tedesco, definito da Donald Trump «un grand'uomo», non ha usato giri di parole: «Vogliamo che la guerra in Ucraina finisca. Parleremo con il presidente su come possiamo contribuire a questo obiettivo. Stiamo tutti cercando misure e strumenti per porte fine a questa terribile guerra».