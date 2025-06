Meloni e Milei firmano il patto d’azione Italia-Argentina | dall’energia alla lotta alla droga le priorità del documento

Giorgia Meloni e Javier Milei hanno siglato il Patto d'Azione Italia-Argentina, aprendo un nuovo capitolo di cooperazione tra i due paesi. Dall’energia alla lotta alla droga, le priorità del Piano 2025-2030 puntano a rafforzare il dialogo politico e le relazioni economiche, segnando un impegno comune nel consolidare un rapporto strategico e duraturo. La firma di questo accordo rappresenta un passo importante verso una partnership sempre più solida e proficua.

È terminato, dopo circa due ore, l’incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente argentino Javier Milei. Un incontro che fa da preludio a “un rinnovato slancio ai rapporti” tra Italia e Argentina. Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030. Le priorità del Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030, adottato dalla premier Meloni e dal presidente Milei fanno riferimento a un più stretto dialogo politico, collaborazione economico-commerciale e in materia di investimenti, nonché nel settore spaziale, cooperazione nei settori economici strategici, delle materie prime critiche, a livello giudiziario, in materia di sicurezza, nel campo della cultura, della formazione e del turismo e collaborazione nel campo delle politiche sociali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni e Milei firmano il patto d’azione Italia-Argentina: dall’energia alla lotta alla droga, le priorità del documento

In questa notizia si parla di: Meloni Milei Firmano Patto

Il saluto con l'abbraccio di Meloni e Milei, il Presidente argentino a Palazzo Chigi - Un momento di grande rilievo diplomatico si è svolto a Palazzo Chigi, dove la Presidente Meloni ha incontrato il Presidente Milei, tra abbracci calorosi e scambi di entusiasmo.

Tour europeo per Milei. Il presidente in fuga dalle proteste in patria, per dedicarsi a energia e criptovalute - Parte da Roma il viaggio del presidente argentino, che farà poi tappa in Spagna, Francia e Israele. Il confronto con Meloni, il memorandum fra Ypf ed ... huffingtonpost.it scrive

Dall'energia allo spazio: cosa cambia dopo l'incontro tra Meloni e Milei - Cooperazione nel settore spaziale, nella lotta alla criminalità e nel campo delle politiche sociali. Sono alcuni dei punti contenuti nel piano adottato oggi, venerdì 6 giugno, dalla presidente del Con ... Come scrive today.it

Italia-Argentina, l’accordo di Eni per il gas apre la nuova fase dei rapporti tra Meloni e Milei - L’intesa raggiunta in occasione dell’incontro a Roma della premier italiana con il presidente argentino. Il giacimento di Vaca Muerta, dove verrà estratto il metano, era uno dei simboli della nazional ... Secondo milanofinanza.it