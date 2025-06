Meloni | diritto al non voto

Giorgia Meloni spinge per il diritto all’astensione, cercando di scoraggiare l’affluenza alle urne, mentre il centrosinistra si concentra sul raggiungimento del quorum, anche se con scarso entusiasmo. Tra strategie e numeri, si apre un dibattito acceso sulla partecipazione democratica e le sue implicazioni. Ma cosa succederà davvero? La sfida tra coinvolgimento e distacco sta definendo il futuro delle istituzioni e della rappresentanza in Italia.

Centrodestra in pressing per l’ astensione, con in prima fila la premier, Giorgia Meloni, mentre il centrosinistra – che tifa per il raggiungimento del quorum, ma senza crederci troppo – ne fa, alla fine, una questione di numeri. "La premier Meloni ha preso alle elezioni 12 milioni e 300 mila voti – ha spiegato il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia – se al referendum andassero a votare 12 milioni e 400 mila persone, sarebbe un avviso di sfratto alla presidente del Consiglio". Perché Giorgia Meloni, come praticamente tutte le forze di maggioranza, sta davvero facendo campagna per l’astensione, per scongiurare il raggiungimento del 50% degli elettori necessario a rendere la consultazione valida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net