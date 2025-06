Meloni accoglie il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa

Un incontro di grande rilievo tra i vertici europei si è svolto a Roma: Giorgia Meloni ha accolto con calore il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel cortile di Palazzo Chigi. Un momento che sottolinea l'impegno dell'Italia nel rafforzare i legami europei e affrontare insieme le sfide del futuro. La diplomazia in azione: scopriamo quali temi sono stati al centro di questa importante visita.

Roma, 6 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto nel cortile d'onore di Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a Roma per un colloquio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni accoglie il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa

