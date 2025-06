Melodie e circo contemporaneo in quota

Montagna Mia trasforma l’Appennino emiliano-romagnolo in un palcoscenico di emozioni e creatività, con musica, teatro, circo contemporaneo, cinema e passeggiate che animano le sue vette tutto l’estate. Questo ricco calendario, grazie al sostegno di Ater e investimenti regionali, risponde ai bisogni di cultura, svago e comunità, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica tra natura e arte. Scopri come la montagna si apre a nuove suggestioni e incontri indimenticabili.

Musica, teatro, circo contemporaneo, cinema e camminate animeranno l’ Appennino emiliano-romagnolo per tutta l’estate. L’iniziativa ’Montagna mia’ raccoglie centinaia di appuntamenti in tutta la regione, molti dei quali nei Comuni montani della provincia di Bologna, coinvolgendo numerose realtà artistiche locali. "Montagna Mia è un calendario ricco, reso possibile grazie ad Ater e a importanti investimenti regionali. Risponde ai bisogni culturali dei territori montani e rappresenta un’opportunità di promozione turistica per le aree interne, spesso soggette a spopolamento. Attraverso questi eventi possiamo far conoscere la bellezza e la vivacità culturale del nostro Appennino", afferma l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Melodie e circo contemporaneo in quota

In questa notizia si parla di: Contemporaneo Circo Melodie Quota

Maggio all'infanzia, gli appuntamenti del 15 maggio a Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia tra teatro e circo contemporaneo - Giovedì 15 maggio, il festival Maggio all’infanzia giunge al culmine della sua XXVIII edizione, incantando Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia.

Circo contemporaneo - A Brescia dal 15 giugno al 5 luglio torna la Festa internazionale del Circo contemporaneo, con la direzione artistica di Gigi Cristoforetti. Apertura spettacolare al castello con i francesi del gruppo ... Lo riporta giornaledellamusica.it

Nasce il Circo Contemporaneo FVG - Se poi entrando, ci sono spettacoli, eventi, talk, laboratori parliamo di qualcosa da non perdere! Circo Contemporaneo Fvg è tutto questo! Una nuova iniziativa in programma per l’estate 2022 che ... Scrive udine20.it

Il circo contemporaneo arriva a Bassano - con lo chapiteau di Circo El Grito, allestito al Parco Ragazzi del ’99, a Bassano. El Grito è pioniere del circo contemporaneo, capitanato dall’acrobata uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e dall’artista ... Riporta vicenzareport.it

09 marzo Rachele Bastreghi, Alessandro Baronciani, Mario Conte all'Angelo Mai di Roma