Meghan Markle e Harry twerkano nella clinica extra lusso | la svolta social dei reali ribelli

Meghan Markle e il principe Harry svelano un lato inedito e sorprendente, lasciando alle spalle i rigidi protocolli reali. Con un video divertente e autentico, i due rivoluzionano l’immagine dei Windsor, conquistando i social e dimostrando che anche i membri della famiglia reale possono essere spontanei e trendy. La nuova era dei “reali ribelli” sta finalmente prendendo vita, e il mondo non può fare a meno di seguirne ogni mossa.

