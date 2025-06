Medioriente | Katz al Libano niente calma a Beirut senza sicurezza Israele

Il Medio Oriente vive giornate di tensione crescente, con Beirut nel caos e la sicurezza israeliana in prima linea. Le parole del ministro israeliano Katz risuonano chiare: senza rispetto degli accordi e garanzie per Israele, la stabilità nella regione rimane un miraggio. La delicatezza di questa situazione richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti. Solo attraverso il dialogo e il rispetto reciproco si potrà sperare in un futuro di pace e tranquillità .

Milano, 6 giu. (LaPresse) – “Non ci sarà pace a Beirut né ordine e stabilità in Libano senza la sicurezza dello Stato di Israele. Gli accordi devono essere rispettati e, se non farete ciò che è necessario, continueremo ad agire con grande forza”. Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, dopo che ieri sera una serie di attacchi israeliani hanno colpito Beirut. Ieri sera il premier libanese, Nawaf Salam, aveva condannato gli attacchi israeliani, definendoli “sistematici e deliberati contro il Libano e contro la sua sicurezza, stabilità ed economia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Katz al Libano, niente calma a Beirut senza sicurezza Israele

In questa notizia si parla di: Libano Beirut Sicurezza Israele

Libano: Idf, colpite fabbriche di droni di Hezbollah a Beirut - Le tensioni tra Israele e Hezbollah si intensificano nel cuore di Beirut, dove i caccia israeliani hanno colpito fabbriche di droni nel tentativo di neutralizzare le capacità militari del gruppo libanese.

Katz, 'se Hezbollah non disarma, nuovi raid sul Libano' - Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che l'Idf continuerà a colpire Beirut se il Libano non disarma Hezbollah. (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Israele attacca il Libano, colpita la periferia di Beirut. "Tregua violata", ennesima escalation - La guerra in Medio Oriente non va verso una tregua ma verso una pericolosa nuova escalation. Come se non bastasse la pesantissima situazione a Gaza ora Israele ha deciso di rompere la tregua con il Li ... Segnala affaritaliani.it

Israele ha attaccato il sud di Beirut, per la quarta volta dagli accordi di novembre per il cessate il fuoco in Libano - Giovedì sera Israele ha bombardato una zona nel sud di Beirut, in Libano, per la quarta volta dagli accordi per il cessate il fuoco concordato a novembre con il gruppo politico e militare libanese Hez ... Lo riporta ilpost.it

Libano, nuovo raid israeliano su Beirut: colpita la periferia sud della cittÃ