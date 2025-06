Medici estetici | Il botulino? Si può fare d’estate ma con giuste regole

Scopri la verità sul botulino in estate: spesso si pensa che sia sconsigliato, ma non è così. Giovanni Salti, presidente di Aiteb, chiarisce che con le giuste precauzioni il trattamento può essere effettuato anche durante i mesi più caldi, sfatando uno dei miti più diffusi nel mondo della medicina estetica. Vuoi sapere quali sono le regole da seguire per un risultato sicuro e naturale? Continua a leggere e scopri come valorizzare la tua bellezza anche sotto il sole!

(Adnkronos) – "Non è vero che il botulino va evitato d’estate: è uno dei falsi miti su trattamenti estetici e stagione estiva da sfatare". A dirlo è Giovanni Salti, presidente di Aiteb – Associazione italiana terapia estetica botulino, che si occupa specificamente del tema – in merito alla possibilità di effettuare trattamenti con tossina botulinica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medici estetici: “Il botulino? Si può fare d’estate ma con giuste regole”

