Medaglia a Marina Bossini | Il cuore degli infermieri

"Tante altre persone meritano la medaglia, io ho solo fatto il mio dovere. Certo con professionalità, cercando sempre di aggiornarmi. E mi sono iscritta all’Associazione cattolica operatori sanitari perché per assistere, occuparsi degli altri, sono fondamentali anche doti umane. Ricordi? Nella clinica medica in piazza della Selva, quando l’ospedale era al Santa Maria della Scala e poi in Medicina alle Scotte si faceva tutto: non c’erano le tante specialistiche e i reparti di oggi, per cui ci si occupava di tutte le patologie e affrontavano tutte le suituazini. E’ stata un’esperienza completa e io ho dato il mio contributo". 🔗 Leggi su Lanazione.it