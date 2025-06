McTominay parla il capitano della Scozia | Allo United non aveva avuto il rispetto che meritava

Andy Robertson, capitano della Scozia, ha commentato con orgoglio il talento di McTominay e Gilmour, esaltando le loro prestazioni e il valore che stanno portando nel calcio internazionale. Un riconoscimento che va oltre i confini italiani, sottolineando come la Scozia stia emergendo tra le nazioni piĂą interessanti grazie a questi protagonisti. La loro crescita promette di rivoluzionare il panorama calcistico, lasciando tutti con una domanda: quali saranno i prossimi passi di questi talenti?

McTokminay e Gilmour esaltati dalla Scozia, le belle parle del capitano e del Ct: i dettagli. Non solo in Italia McTominay e Gilmour hanno attirato l'attenzione degli appassionato e degli esperti di calcio. Il talento dimostrato dai due centrocampisti scozzesi non è passato inosservato in tutto il panorama calcistico globale, che adesso non può che complimentarsi con loro. Andy Robertson, capitano della Scozia, hanno parlato dal ritiro della Nazionale rilasciando alcune dichiarazioni sui due calciatori del Napoli. In particolare, Robertson si è concentrato sull'errore commesso dal Manchester United e lasciar partire McTominay.

