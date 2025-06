McTominay al Manchester United non ha avuto il rispetto che meritava Robertson

dare il massimo solo quando ha capito di dover dimostrare il proprio valore, sottolineando quanto il suo talento sia stato spesso sottovalutato al Manchester United. Robertson, con la sua esperienza e onestà , mette in luce le potenzialità di McTominay, evidenziando come a volte le società rischino di perdere i propri gioielli più brillanti. Una riflessione che invita a riconsiderare il ruolo dei giovani talenti nel panorama calcistico europeo.

Il capitano della Scozia Andy Robertson ha vinto quest’anno la Premier col Liverpool e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo connazionale Scott McTominay che, secondo lui, rappresenta appieno gli errori societari del Manchester United. «McTominay ha dimostrato che lo United e la Premier avevano torto, anche Gilmour è stato eccezionale». Dalle dichiarazioni riportate dal Guardian, Robertson ha scherzato sul fatto che McTominay ha iniziato a parlare con i suoi compagni di nazionale in italiano; però, secondo il terzino del Liverpool, l’ex United è riuscito a fare un salto mentale al Napoli: «Penso che sia andato in Italia con qualcosa da dimostrare, ovvero che il Manchester United e la Premier League avevano torto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay al Manchester United non ha avuto il rispetto che meritava (Robertson)

