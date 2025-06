Mbappé la Francia teme che avesse ragione Luis Enrique | Forte ok ma ti mette nella m come squadra

La Francia teme che avesse ragione Luis Enrique: Mbappé, forte e determinato, rischia di essere troppo concentrato sull’attacco, lasciando spazi in difesa. La recente sconfitta e le critiche sul suo impegno difensivo stanno alimentando i dubbi, e si comincia a chiedersi se il talento dell’attaccante del Real Madrid possa davvero fare la differenza in tutte le fasi di gioco. Comincia a farsi strada che su di lui pesino responsabilità doppie, tra attacco e difesa.

Dopo la pirotecnica sconfitta della Francia contro la Spagna per 5-4 (perdevano 5-1), ieri sera, nella semifinale di Nations League, in Francia in molti hanno iniziato a criticare Mbappé specialmente per la sua fase difensiva. Secondo alcuni esperti l’attaccante del Real Madrid non rientrerebbe abbastanza da coprire i compagni e svolgere i suoi compiti difensivi. Un estratto di quanto scritto da Rmc Sport. Comincia a farsi strada che su di lui avesse ragione Luis Enrique. del resto, la vittoria del Psg in Champions è una prova, così come l’annata da dimenticare del Real Madrid con Kylian in rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it