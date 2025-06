Mazzata Juve non solo Vlahovic | in Turchia vogliono anche lui

La Juventus si trova di fronte a un'estate piena di cambiamenti: mentre Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino per la Turchia, non è l’unico nome sul banco degli imputati. La deludente stagione dell’attaccante serbo e le indiscrezioni di mercato fanno tremare i tifosi bianconeri, che si chiedono quali altri giocatori potrebbero essere coinvolti in una rivoluzione che promette di ridisegnare il futuro della Vecchia Signora. Ma chi sono gli altri protagonisti di questa sorprendente saga?

Il serbo verso l’addio, ma non è l’unico: indiscrezione dell’ultim’ora su un altro juventino. Le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus sembrano sempre più destinate a separarsi. Non è un mistero che la stagione dell’attaccante serbo classe 2000 ha deluso le aspettative di tutto l’ambiente bianconero, dirigenza compresa. (LaPresse) tvplay.it D’altronde i solo 10 gol in campionato messi a referto da Vlahovic nelle 29 partite di campionato (15 compresa Champions League, e Coppa Italia) sono ben pochi considerato il peso che la maglia della Juventus porta con sé. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Mazzata Juve, non solo Vlahovic: in Turchia vogliono anche lui

