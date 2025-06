Maxi parco agrivoltaico dateci risposte

Il maxi parco agrivoltaico di oltre 167 ettari sta facendo molto discutere tra i cittadini di Mulazzano e zone limitrofe. Due interrogazioni della lista di minoranza Mulazzano Civica saranno presentate nell’ultimo Consiglio comunale dell’11 giugno per portare chiarezza e risposte su questo grande progetto che potrebbe cambiare il paesaggio locale. Ma quali sono le reali implicazioni e opportunità di questa iniziativa? Vediamo cosa emerge dalle discussioni in corso.

Saranno due le interrogazioni che la lista di minoranza Mulazzano Civica presenterĂ nel Consiglio comunale dell’11 giugno. Al centro del dibattito, ancora caldo per la cittadinanza, il progetto di realizzazione di un impianto di agrivoltaico nelle campagne tra Mulazzano, la frazione Cassino d’Alberi e Zelo Buon Persico che, secondo i disegni, occuperĂ un’area di oltre un milione di metri quadrati (equivalenti a 167 ettari o 196 campi da calcio) e che porterĂ sul territorio l’installazione di 86mila pannelli fotovoltaici, alti 4.5 metri. Da subito, i cittadini, raccoltisi nel “ Comitato Tutela identitĂ del territorio e del paesaggio “, avevano espresso la loro contrarietĂ al progetto considerato eccessivamente invasivo ed impattante sotto numerosi aspetti, posizioni condivise e immediatamente sostenute anche dalla minoranza comunale, che mercoledì interrogherĂ il sindaco e la Giunta sul malfunzionamento dell’albo pretorio on line che avrebbe provocato il ritardo nella pubblicazione del progetto e la decadenza dei tempi per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi parco agrivoltaico, "dateci risposte"

In questa notizia si parla di: Agrivoltaico Maxi Parco Dateci

No al maxi agrivoltaico: "Il Comune ha taciuto. Cittadini non informati" - Il tema del maxi agrivoltaico sta suscitando preoccupazione tra i cittadini, ora poco informati. Il Comune ha mantenuto il silenzio su un progetto che impatterĂ il territorio.

Maxi parco agrivoltaico, "dateci risposte" - Saranno due le interrogazioni che la lista di minoranza Mulazzano Civica presenterà nel Consiglio comunale dell’11 giugno. Al centro del dibattito, ancora caldo per la cittadinanza, il progetto di rea ... Riporta ilgiorno.it

Via libera al maxi parco agrivoltaico: "Disastro paesaggistico e sociale" - L’agrivoltaico arriva a Mulazzano, ma non mancano le polemiche. "È un’invasione". Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico, con pannelli posti su “inseguitori ... Come scrive msn.com

No al parco agrivoltaico. Il muro della giunta - Maxi parco agrivoltaico a Calerno, l’amministrazione comunale chiede "a tutti i livelli istituzionali, di contrastare gli interventi proposti che sono incompatibili sotto il profilo agricolo ... Segnala ilrestodelcarlino.it