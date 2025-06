Maxi incendio gli distrugge casa arrivano i carabinieri e lo arrestano | il motivo|VIDEO

Un maxi incendio devasta un appartamento, ma la tempestiva chiamata di emergenza ai carabinieri e ai vigili del fuoco evita il peggio. Arrivati sul posto, i soccorritori si adoperano per assicurare che nessuno sia rimasto coinvolto e indagano sulle cause dell’incendio. Fortunatamente, le fiamme vengono domate con successo e nessuna persona risulta ferita. Tuttavia, l’episodio si conclude con un arresto: scopriamo il motivo dietro questa drammatica vicenda.

La chiamata di emergenza a carabinieri e vigili del fuoco segnala un incendio in un appartamento. Si corre per sincerarsi delle condizioni di chi ci abita all'interno e per capire cosa abbia causato le fiamme. L'incendio viene domato, fortunatamente in casa c'è nessuno. Le cause, un cortocircuito.

