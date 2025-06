Maxi-furto da 100mila euro a Udine | Granzon svaligiato per la seconda volta in pochi mesi

Un maxi furto da 100 mila euro scuote Udine: per la seconda volta in pochi mesi, Lino Granzon, titolare del noto negozio di biciclette in Viale Palmanova, si trova a dover affrontare un nuovo pesante colpo. I ladri, agendo con una maestria inquietante, hanno lasciato dietro di sé un danno ingente, annunciando un allarme che non può essere ignorato. La comunità si interroga su come tutelarsi e prevenire simili violazioni.

Un risveglio amarissimo per Lino Granzon, titolare dello storico negozio Granzon Biciclette in Viale Palmanova a Udine. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno, la sua attività è stata teatro di un maxi-furto che ha lasciato un danno stimato di almeno 100mila euro. I ladri, agendo con una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Maxi-furto da 100mila euro a Udine: Granzon svaligiato per la seconda volta in pochi mesi

