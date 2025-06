Maxi frode sui bonus edilizi a Palermo | 7 misure cautelari sequestrati oltre 26 milioni di euro

Una maxi frode sui bonus edilizi scuote Palermo: sette misure cautelari e sequestri per oltre 26 milioni di euro. La Guardia di Finanza smaschera una rete criminale specializzata in falsi lavori di ristrutturazione, mettendo a nudo un sistema illecito che ha prosciugato risorse pubbliche destinate a migliorare le abitazioni. Un'operazione che sottolinea l’importanza della vigilanza e della legalità nel settore edilizio. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inchiesta clamorosa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza contro una rete criminale attiva nei falsi lavori di ristrutturazione. Sette misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito di un’operazione che ha portato alla luce una complessa associazione per delinquere responsabile di falsi interventi edilizi per oltre 26 milioni di euro, legati a bonus fiscali come il bonus facciate, ecobonus e incentivi per il recupero del patrimonio edilizio. L’organizzazione criminale faceva capo alla gestione occulta di 19 imprese edili palermitane, formalmente esecutrici di lavori mai realizzati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi frode sui bonus edilizi a Palermo: 7 misure cautelari, sequestrati oltre 26 milioni di euro

In questa notizia si parla di: Cautelari Misure Maxi Frode

Blitz antidroga ad Asti: 8 misure cautelari, 6 arresti e oltre un chilo di cocaina sequestrato - Un'importante operazione antidroga ha avuto luogo ad Asti, portando all'esecuzione di otto misure cautelari e sei arresti.

Maxi #frode da 26 milioni su #bonus edilizi, sette misure cautelari a #Palermo. Fatture false per lavori mai fatti. Coinvolte 19 imprese. In tutto 90 indagati tra titolari e clienti compiacenti @TgrRai #IoSeguoTgr https://rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2025/06/maxi-frod Partecipa alla discussione

Maxi frode da 26 milioni su bonus edilizi, sette misure cautelari a Palermo - Fatture false per lavori mai fatti. Coinvolte 19 imprese. In tutto 90 indagati tra titolari e clienti compiacenti. Tra gli arrestati un ingegnere ... Segnala rainews.it

Maxi-frode sui bonus edilizi a Palermo: 7 misure cautelari e sequestri per 27 milioni di euro - Smantellata una rete criminale che gestiva 19 imprese edili coinvolte in ristrutturazioni fittizie. Oltre 80 gli indagati. Scrive meridionews.it

Maxi frode da 26 milioni di euro su bonus edilizi, sette misure cautelari a Palermo - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di 7 misure cautelari nei confronti di appartenenti a un’associazione per delinquere dedita alla realizzazione di f ... ilfattonisseno.it scrive

Operazione Chicane, maxi frode attraverso fatture false: 11 misure cautelari