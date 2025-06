Maxi Eolico di Badia del Vento | Casucci cambia posizione come cambia il vento

Il maxi eolico di Badia del Vento rappresenta un simbolo di energia sostenibile e progresso, ma le sue sorti sono sempre più influenzate dai cambiamenti delle opinioni politiche e ambientali. Recentemente, il Consigliere Marco Casucci ha modificato la sua posizione, dimostrando quanto il vento delle decisioni possa cambiare rapidamente. L'innovazione e la tutela del territorio sono in gioco, e il futuro di questo progetto dipende dalle scelte che verranno fatte.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Maxi Eolico di Badia del Vento: Casucci cambia posizione come cambia il vento. La nota del comitato Appennino sostenibile. «Abbiamo appreso con sconcerto le recenti dichiarazioni del Consigliere della Regione Toscana Marco Casucci, che si è espresso a favore del progetto del maxi eolico di Badia del Vento, affermando che “non ci sono ragioni tali da frenare un progetto che avrebbe importanti ricadute economiche per la comunità”. Una posizione sorprendente perché smentisce quanto lo stesso Casucci aveva comunicato nel novembre 2022, durante un incontro con alcuni rappresentanti dei territori dell’Alta Valtiberina e della Valmarecchia presso la sede della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Maxi Eolico di Badia del Vento: Casucci cambia posizione come cambia il vento»

