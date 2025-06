Maxi allevamento intensivo di galline a Vercelli | potrà ospitare 247 mila animali

L'annuncio di un maxi allevamento intensivo di galline a Vercelli desta preoccupazione tra cittadini e ambientalisti. Con una capacità di 247 mila animali, il progetto solleva interrogativi su benessere animale, impatti ambientali e salute pubblica. Comitato Riso e la Rete dei Santuari di animali liberi si battono contro questa iniziativa, promuovendo azioni concrete per fermare la costruzione. Continua a leggere per scoprire come puoi fare la tua parte.

Il locale Comitato Riso e la Rete dei Santuari di animali liberi si oppongono alla costruzione di un maxi allevamento di galline ad Arborio, nel Vercellese, denunciando gravi violazioni del benessere animale, impatti ambientali e sanitari. Mailbombing alle istituzioni per chiedere lo stop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scoperto allevamento abusivo su un terreno comunale a Catania, cavallo sequestrato e maxi sanzioni - A Catania, un uomo di 42 anni è stato denunciato per maltrattamento di animali e allevamento abusivo di un cavallo e pollaio su un terreno comunale.

Maxi allevamento intensivo di galline a Vercelli: potrà ospitare 247 mila animali - Il locale Comitato Riso e la Rete dei Santuari di animali liberi si oppongono alla costruzione di un maxi allevamento di galline ad Arborio, nel Vercellese ... Come scrive fanpage.it

Maxi allevamento di galline a Casei Gerola. LAV Oltrepò Pavese chiede di archiviare il progetto - CASEI GEROLA – LAV Oltrepò Pavese è in prima linea per fermare il maxi-allevamento da oltre 210.000 galline ovaiole nel ... ambiente e animali” chiede di “archiviare il progetto”. radiogold.it scrive

Maxi allevamento di galline, i dubbi di Arpa Piemonte sul progetto Avigest - Infatti, va ricordato, il maxi allevamento è sì ... permettendo alle galline ovaiole maggiore libertà di movimento e quindi un certo benessere animale che negli allevamenti intensivi non ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Chiesta l'autorizzazione per un maxi allevamento di galline a CASEI GEROLA: 'Oltre 210mila ovaiole'