Max Allegri alleato della Juventus | così può risolvere il ‘problema’ Vlahovic

In un mercato in fermento, il ruolo di Max Allegri si rivela cruciale per la Juventus. La sua esperienza e visione strategica potrebbero essere la chiave per risolvere il dilemma Vlahovic, puntando a rinforzare l’attacco e rafforzare le ambizioni bianconere. Con le sfide del calciomercato e le novità sugli allenatori, Allegri si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dimostrando ancora una volta perché resta uno dei protagonisti indiscussi del calcio italiano.

Sono giorni decisamente incandescenti per quanto riguarda il calciomercato, soprattutto quello delle panchine. Ma anche le indiscrezioni sui calciatori non sono da meno Si va delineando il mosaico degli allenatori che si sfideranno nella prossima stagione per il campionato di Serie A 20252026. L’ Inter ha chiuso per Cristian Chivu, mentre l’ Atalanta ha scelto Ivan Juric. Ma ci sono anche diverse situazioni tra i calciatori importanti da sistemare. Allegri di nuovo insieme a Vlahovic? (IA) – Calciomercato.it Tra le grandi squadre, chi ha risolto per primo il rebus del nuovo allenatore è stato il Milan grazie al lavoro del direttore sportivo Igli Tare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Max Allegri alleato della Juventus: così può risolvere il ‘problema’ Vlahovic

In questa notizia si parla di: Allegri Alleato Juventus Così

I migliori ALLENATORI italiani DI SEMPRE secondo ALLEGRI! #calcio #shorts