Mauro Corona, uomo di storie dure e di vita spericolata, ha vissuto un passato segnato da battaglie e scelte intense. Dalla sua infanzia difficile alle numerose sfide legali, il suo percorso è una testimonianza di resilienza e passione. Nonostante le ombre del passato, Corona ha saputo reinventarsi, narrando con sincerità e coraggio. La sua vita ci insegna che, anche nelle tenebre, c’è sempre spazio per la redenzione e la rinascita.

La vita spericolata dello scrittore di Erto, dall’infanzia dura, segnata dalla fuga della madre e dalle iniziazioni crude, fino ai suoi quindici processi: «Io lo so bene che un giorno commetterò un errore, che qualcosa mi sfuggirà e che morirò». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mauro Corona: «Sono ancora vivo. Ma c’è stato un tempo in cui mi scolavo una bottiglia di whisky dopo dodici birre e un litro di vino. Sono scappato il giorno del matrimonio»

