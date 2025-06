Maurizio Cattelan provocazione d’arte e choc | dai fantocci impiccati a Milano al bambino con la ‘pistola’ sulle spalle di Garibaldi a Bergamo

Maurizio Cattelan, maestro della provocazione e dell’arte choc, continua a spiazzare e a far discutere con le sue opere audaci e sovversive. Dai fantocci impiccati a Milano al bambino con la pistola sulle spalle di Garibaldi a Bergamo, ogni creazione sfida i limiti del convenzionale, invitando a riflettere sui nostri valori e sulla società. Ma qual è il vero messaggio che l’artista vuole comunicare?

Bergamo – Se l’obiettivo era quello di far parlare di sé, lo scopo è stato raggiunto. Maurizio Cattelan fa sempre discutere. D’altro canto l’opera dell’artista padovano 64 anni, si nutre di rottura, ironia, sacralità infranta e potere sovvertito. Basti ricordare le sue opere più celebri: il Papa colpito da un meteorite in La Nona Ora, Hitler in ginocchio nella serie Him, i bimbi fantocci impiccati a Milano, fino alla banana attaccata al muro con il nastro adesivo in Comedian. Adesso uno degli artisti italiani più discussi e celebrati a livello internazionale sbarca a Bergamo con la mostra diffusa Seasons. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maurizio Cattelan, provocazione d’arte (e choc): dai fantocci impiccati a Milano al bambino con la ‘pistola’ sulle spalle di Garibaldi a Bergamo

In questa notizia si parla di: Maurizio Cattelan Fantocci Impiccati

Maurizio Cattelan torna a Bergamo, geniale e dissacrante come sempre - Maurizio Cattelan torna a Bergamo, confermando il suo spirito geniale e dissacrante. La provincia, spesso sottovalutata, rivela invece il suo lato più autentico e ispirato, come dimostrano capolavori di narrativa e cinema che ne celebrano la bellezza nascosta.

Maurizio Cattelan dai fantocci impiccati al bambino con la ‘pistola’ sulle spalle di Garibaldi: provocazione d’arte (e choc) a Bergamo - L’installazione One sulla statua alla rotonda dei Mille svelata all’interno della mostra diffusa Seasons. Maglietta rossa e pantaloni beige, il bambino mima uno sparo in aria. L’allarme (poi rientrato ... Come scrive ilgiorno.it

L’ultima provocazione di Maurizio Cattelan sulla statua di Garibaldi a Bergamo - In piazza dei Mille, l’artista ha posizionato la scultura iperrealistica che rappresenta un bambino sul monumento di bronzo dedicato all’eroe dei due mondi ... repubblica.it scrive

Allarme per un bambino (che ‘spara’) arrampicato sulla statua di Garibaldi: ma è un’installazione di Maurizio Cattelan - Bergamo, i passanti spaventati hanno iniziato a chiamare i soccorsi prima di scoprire di trovarsi di fronte a un’opera dell’imprevedibile artista padovano ... Riporta msn.com