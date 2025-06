maturità tutte le novità di quest anno

La Maturità 2024 si avvicina, portando con sé molte novità e sfide emozionanti. Con sette tracce suddivise in tre tipologie e prove d’indirizzo mirate, quest’anno il percorso si presenta più articolato e stimolante che mai. La preparazione sarà fondamentale per affrontare al meglio questa tappa cruciale. A partire dalla fine di giugno, studenti e docenti si concentreranno sugli orali, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Nappo* È partito il conto alla rovescia per la Maturità, in programma il 18 giugno. La prova prevede 7 tracce, frazionate in 3 tipologie, scelte dal ministero dell'Istruzione e uguali per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo si svolgerà la seconda prova d'indirizzo con latino al Classico, matematica allo Scientifico, tra gli altri, annunciati a gennaio scorso. Quindi a partire dalla fine del mese, cominceranno gli orali. La Commissione d'esame sarà, come da tradizione, mista: 3 commissari interni, 3 esterni e un presidente pure esterno. Quest'anno, tra le innovazioni, il peso del voto in condotta.