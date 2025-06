Maturità 2025 Presidenti e commissari | riunione plenaria il 16 giugno prove e compensi RISPOSTE AI QUESITI

Se ti appresti ad affrontare la Maturità 2025, è fondamentale conoscere tutte le novità sui presidenti, commissari e le procedure previste. Il 16 giugno si terrà la riunione plenaria, un momento cruciale per definire prove e compensi, con risposte ai principali quesiti. Per saperne di più, non perderti l'interessante puntata di Question Time su Orizzonte Scuola TV, dove esperti e dirigente scolastica svelano tutto ciò che c'è da sapere.

Maturità 2025: dopo la pubblicazione delle commissioni, Orizzonte Scuola TV propone una puntata di Question Time con la partecipazione di Cristina Costarelli, dirigente scolastica e presidente di ANP Lazio e la conduzione di Andrea Carlino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti.

Maturità 2025, presidenti e commissari: dalla riunione plenaria fino alle retribuzioni