Mattia Furlani assapora la vittoria al Golden Gala poi la doccia fredda | Adcock festeggia a Roma

Un emozionante duello al Golden Gala si è trasformato in un colpo di scena inatteso: Mattia Furlani, il talento laziale e campione del mondo indoor nel salto in lungo, ha assaporato la vittoria prima di essere scavalcato da Liam Adcock a Roma. La tensione tra sogni e delusioni si fa sentire, mentre Adcock celebra trionfante. La gara ci ricorda quanto lo sport sia imprevedibile e affascinante, lasciandoci con la domanda: quale sarà la prossima mossa di Mattia?

Mattia Furlani ha assaporato la vittoria del Golden Gala per un paio di minuti, poi l’australiano Liam Adcock lo ha gelato e il giovane fuoriclasse laziale si è dovuto accontentare della seconda posizione di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Il Campione del Mondo Indoor di salto in lungo non ha trovato il feeling migliore con la pedana, piacendo per la velocità in rincorsa ma litigando poi con l’approccio all’asse di battuta e con il gesto in volo. Il 20enne si trovava in quarta posizione alla vigilia del penultimo turno con 8.04, poi ha alzato l’asticella e con 8.07 si è garantito la finale riservata ai migliori tre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani assapora la vittoria al Golden Gala, poi la doccia fredda: Adcock festeggia a Roma

In questa notizia si parla di: Mattia Furlani Vittoria Golden

