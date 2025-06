Matteo Rossi Pd | Rimettiamo il lavoro al centro della politica e della società

Matteo Rossi del PD ci invita a riflettere sull'importanza di rimettere il lavoro al centro della politica e della società. La campagna referendaria, ricca di incontri, assemblee e volontà condivisa, ha dimostrato come l'impegno collettivo possa fare la differenza. Un esempio di partecipazione che deve ispirarci a costruire un futuro più giusto e solidale, dove il lavoro è la chiave per una rinascita condivisa.

Si sta per chiudere una campagna referendaria impegnativa, che ha visto il Partito Democratico, con tutti i suoi circoli e la sua base, impegnati in una battaglia di giustizia attraverso decine di assemblee, volantinaggi, incontri con gli studenti. Una mobilitazione generosa, per la quale vanno ringraziati tutti gli uomini e le donne della nostra comunità, che ancora in questi ultimi giorni saranno impegnati a parlare con tante persone sull’importanza di partecipare e di esprimere cinque Si. Al di là delle distinzioni dei singoli, in tanti hanno capito l’importanza di dare un segnale chiaro e netto che riguarda la vita reale delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it