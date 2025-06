Mattarella | Ue resista ad attacchi interni ed esterni sia perno del dialogo internazionale

Nel suo discorso all’inaugurazione di ‘YouTopic Fest’ ad Arezzo, il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’unità europea come pilastro per resistere agli attacchi interni ed esterni. Un monito forte e chiaro, che invita a rafforzare il dialogo internazionale, valorizzando il ruolo della scuola e della società nel costruire un futuro di pace duratura. Mattarella: “Ue sia unita per resistere ad attacchi esterni e...

Il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’edizione 2025 di ‘YouTopic Fest’ nella Cittadella della Pace di Rondine, ad Arezzo. Dal capo dello Stato un monito per l’unità dell’Europa “per resistere agli attacchi esterni e interni”, e parole sul ruolo della scuola e della società nel costruire la pace. Ecco cosa ha detto il presidente. Mattarella: “Ue sia unita per resistere ad attacchi esterni e interni”. “ L’Europa deve essere unita, anche più efficiente, resistendo agli attacchi che subisce dall’esterno e dall’interno, da chi coltiva il desiderio di ritornare alla contrapposizione fra nazionalismi, a condizioni che assomigliano pericolosamente a quelle del mondo dei secoli passati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: “Ue resista ad attacchi interni ed esterni, sia perno del dialogo internazionale”

