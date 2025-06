Mattarella torna a Genova | chiusa Sopraelevata per un' ora divieti e misure per la sicurezza

Dopo le celebrazioni del 25 Aprile, Genova si prepara a un evento di grande rilievo: martedì 10 giugno, il Presidente Mattarella torna in città in occasione della "Giornata della Marina". Per garantire la sicurezza, la sopraelevata sarà chiusa per un'ora, con divieti e misure straordinarie. Un'occasione unica per vivere un momento di prestigio e orgoglio nazionale, che richiede attenzione e collaborazione da parte di tutti.

Dopo le celebrazioni per il 25 Aprile, martedì 10 giugno torna a Genova il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa volta in occasione della "Giornata della Marina" della Marina Militare che vedrà anche la presenza della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto.

