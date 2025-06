Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano | è il primo incontro ufficiale tra i due

Un incontro storico tra due figure di spicco: il presidente Sergio Mattarella ha varcato le soglie del Vaticano per un faccia a faccia ufficiale con Papa Leone XIV. Un momento di grande significato diplomatico e spirituale, segnando il primo incontro tra i due. L’attesa si fa palpabile nel cortile di San Damaso, dove si respira un’aria di rispetto e speranza, consolidando un legame che promette dialogo e collaborazione futura.

AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha attraversato in sito piazza San Pietro per raggiungere la Città del Vaticano dove, al Cortile di San Damaso era atteso dal reggente della Casa Pontificia, mons. Leonardo Sapienza, e da alcuni gentiluomini della Famiglia Pontificia. Un picchetto della Guardia Svizzera era schierato accanto ai Gentiluomi. Dal cortile, Mattarella ha raggiunto in ascensore la seconda Loggia dove nella Biblioteca Privata del Papa si svolge l'incontro. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: è il primo incontro ufficiale tra i due

In questa notizia si parla di: Mattarella Papa Vaticano Incontro

Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni - Il Papa tennista ha accolto Jannik Sinner e Angelo Binaghi prima dei loro incontri con il Presidente Mattarella e la Premier Meloni.

Il #Papa “tennista” ha ricevuto #Sinner e Binaghi, prima di Mattarella e Meloni L'incontro in Vaticano dopo le battute del Pontefice sul "peccatore" Sinner, e "l'imbarazzo" del numero 1 del tennis mondiale https://ilnapolista.it/2025/05/il-papa-tennista-ha-ricevuto- Partecipa alla discussione

Sinner mi sta decisamente simpatico. Va a sciare quando lo convoca Mattarella, mentre si precipita in Vaticano con mamma e papà per l'udienza particolare con papa Leone. Mito assoluto. Partecipa alla discussione

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: è il primo incontro ufficiale tra i due - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: è il primo incontro ufficiale tra i due ... Secondo tg24.sky.it

Mattarella in Vaticano per l'incontro con Papa Leone - Tra i temi potrebbero esserci, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, proprio i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Mattarella in Vaticano per incontro con Papa Leone XIV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e arrivato in Vaticano per essere ricevuto a Palazzo Apostolico da Papa Leone XIV. Il capo dello Stato ... Scrive msn.com

L'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella