Mattarella inaugura YouTopic Fest 2025 | Rondine è una palestra di relazioni e di pace

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato ufficialmente YouTopic Fest 2025, un evento che si conferma come “una straordinaria palestra di relazioni”. All’Arena di Janine, simbolo di memoria e pace, il Capo dello Stato ha esaltato il ruolo cruciale del dialogo tra istituzioni e cittadini per costruire un futuro di solidarietà e comprensione. In un mondo complesso, questa kermesse rappresenta un faro di speranza e collaborazione per tutti.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2025 di YouTopic Fest, festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, definendolo “una straordinaria palestra di relazioni”. Accolto nell’Arena di Janine, luogo simbolico dedicato a Liliana Segre, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore del dialogo e della collaborazione tra istituzioni e cittadini per costruire la pace. All’evento, partecipato da oltre 8.000 persone, erano presenti autorità civili, religiose e rappresentanti delle istituzioni europee. Il festival si è aperto dopo la Marcia della Pace da Arezzo a Rondine, e ha visto l’intervento di giovani provenienti da Paesi segnati dai conflitti, che hanno condiviso testimonianze toccanti sul potere trasformativo della convivenza e del confronto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Mattarella inaugura YouTopic Fest 2025: “Rondine è una palestra di relazioni e di pace”

