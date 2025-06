Mattarella in Vaticano | primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV

Roma, 6 giugno 2025 – Un momento storico si è consumato nel cuore del Vaticano: il primo incontro ufficiale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Leone XIV. Accompagnato dalla famiglia e da importanti rappresentanti istituzionali, Mattarella ha varcato le soglie del Cortile di San... In un clima di dialogo e rispetto, si annunciano sviluppi significativi per le relazioni tra Stato e Chiesa, segnando un nuovo capitolo nella storia italiana.

Roma, 6 giugno 2025 – Primo incontro ufficiale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Leone XIV. Il capo dello Stato è arrivato in Vaticano accompagnato dalla figlia Laura, dal ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, dall'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Ad accogliere la delegazione nel Cortile di San Damaso, il reggente della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, con alcuni gentiluomini della Famiglia Pontificia. Durata circa un’ora, l’incontro avviene a un mese dall'elezione di Robert Prevost. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella in Vaticano: primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV

In questa notizia si parla di: Mattarella Vaticano Incontro Ufficiale

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Venerdì 6 giugno visita ufficiale del Presidente #Mattarella da #PapaLeoneXIV in Vaticano. L'incontro è previsto alle 9:15. Lo riporta l'Agenda degli impegni del Quirinale. Partecipa alla discussione

Il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è nella delegazione che ha accompagnato Mattarella in Vaticano, per l'incontro con Papa Leone XIV. #ANSA Partecipa alla discussione

L'arrivo di Mattarella in Vaticano per l'incontro ufficiale con Papa Leone XIV - (LaPresse) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per una visita ufficiale a Papa Leone XIV. Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura, ed è stato accolto da ... Lo riporta msn.com

Mattarella in Vaticano: primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV - La visita, durata circa un’ora, avviene a un mese dall'elezione di Robert Prevost al soglio pontificio. Il presidente era accompagnato, tra gli altri, dalla figlia Laura e dal ministro Tajani ... Segnala quotidiano.net

Mattarella in Vaticano: primo incontro con Papa Leone XIV - Ad un mese dalla fumata bianca, il Presidente della Repubblica incontra oggi il npontefice. Presente anche Tajani. Scrive huffingtonpost.it