Mattarella in Vaticano per l’incontro ufficiale con Papa Leone XIV | Al centro dei colloqui Ucraina e Gaza

Il presidente Sergio Mattarella si è recato in Vaticano per un'importante visita ufficiale, incontrando il Papa Leone XIV in un colloquio di circa 40 minuti nella splendida cornice della Biblioteca del Palazzo Apostolico. Tra sorrisi e stretta di mano, al centro dei discorsi ci sono stati i delicati temi dell’Ucraina e di Gaza, evidenziando l’impegno del Capo dello Stato nel promuovere dialogo e pace a livello internazionale. Ad accompagnare il presidente nel Palazzo Apostolico, ...

Visita ufficiale in Vaticano per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato Papa Leone XIV. Tra i due sorrisi e stretta di mano, come si vede dalle foto pubblicate dai media vaticani. Il Pontefice ha accolto Mattarella con mozzetta rossa e stola papale. Il faccia a faccia è durato circa 40 minuti e si è tenuto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. Ad accompagnare il presidente nel Palazzo Apostolico, la figlia Laura e gli altri due figli, insieme ai rispettivi coniugi e a i cinque nipoti. Poi Mattarella ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, con il quale ha affrontato i temi dei conflitti in Ucraina e Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella in Vaticano per l’incontro ufficiale con Papa Leone XIV: “Al centro dei colloqui Ucraina e Gaza”

