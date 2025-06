Mattarella in Vaticano per il primo incontro ufficiale con Papa Leone

Il presidente Mattarella si reca in Vaticano per il suo primo incontro ufficiale con Papa Leone, un momento storico che sottolinea l’importanza del dialogo tra Stato e Chiesa. Tra i temi all’ordine del giorno, spicca la pace, pilastro fondamentale per il futuro globale. Con il ministro degli Esteri Antonio Tajani al fianco, questa visita promette di rafforzare i legami e promuovere un messaggio di speranza e unità. La diplomazia si fa cuore e voce per un domani migliore.

Fra i temi centrali, nel primo incontro ufficiale del Capo dello Stato con il pontefice, quello della pace. Nella delegazione che accompagna il presidente vi è anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

