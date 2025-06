Mattarella in Vaticano per il primo incontro con Papa Leone XIV nella delegazione presente anche Tajani

Il cuore della diplomazia si anima con un incontro storico: il presidente Mattarella, in visita ufficiale al Vaticano, si prepara a incontrare Papa Leone XIV, una riunione che segna un momento di grande significato tra Italia e Santa Sede. Accolto nel suggestivo cortile di San Damaso, l’evento si arricchisce della presenza di figure di spicco come Tajani, sottolineando l’importanza di questa giornata. La diplomazia e il dialogo tra religione e politica trovano così nuove prospettive di confronto.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e arrivato in Vaticano per essere ricevuto a Palazzo Apostolico da Papa Leone XIV. Il capo dello Stato e stato accolto nel cortile di San Damaso dal. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mattarella in Vaticano per il primo incontro con Papa Leone XIV, nella delegazione presente anche Tajani

In questa notizia si parla di: Mattarella Vaticano Papa Leone

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è nella delegazione che ha accompagnato Mattarella in Vaticano, per l'incontro con Papa Leone XIV. #ANSA Partecipa alla discussione

Mattarella in Vaticano per l'incontro con Papa Leone. Tra i temi potrebbero esserci, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa. #ANSA Partecipa alla discussione

L'arrivo di Mattarella in Vaticano per l'incontro ufficiale con Papa Leone XIV - (LaPresse) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per una visita ufficiale a Papa Leone XIV. Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura, ed è stato accolto da ... Come scrive msn.com

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano, è la prima visita ufficiale tra i due - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è andato in Vaticano per incontrare Papa ... Scrive fanpage.it

Mattarella in Vaticano: primo incontro con Papa Leone XIV - Ad un mese dalla fumata bianca, il Presidente della Repubblica incontra oggi il npontefice. Presente anche Tajani. Si legge su huffingtonpost.it